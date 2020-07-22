В России предложили отказаться от «средней зарплаты»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия «средняя зарплата», потому что она отличается в разных регионах страны, сообщает телеканал «Дума ТВ».

После слов премьер-министра страны Михаила Мишустина о средней зарплате для учителей в 40 тысяч рублей Володин указал, что медианная заработная плата по стране отличается в разы.

«Когда звучит цифра 40 тысяч, нам сразу наши избиратели-учителя, с кем мы постоянно в контакте, говорят: "Где вы нашли такую зарплату?"» — подчеркнул спикер. По его словам, средняя зарплата учителей в большинстве регионов составляет 28 тысяч рублей, а начинающий преподаватель может рассчитывать на оклад в 18 тысяч.

Ранее российские власти ответили на сообщения о снижении доходов граждан на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса. В Минэкономразвития, ссылаясь на данные Росстата, утверждают, что в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.

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