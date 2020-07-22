Российские воспитатели решили наказать мальчиков и насильно надели на них платья

В городе Котлас Архангельской области воспитатели детского сада «Родничок» решили наказать двух мальчиков и насильно надели на них платья. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка при губернаторе региона Ольга Смирнова, передает газета «Правда севера».

По словам Смирновой, мать одного из мальчиков обратилась к ней 25 марта, предварительно отправив заявления в прокуратуру и местные органы власти. Женщина рассказала, что воспитательница отвела ее сына и другого мальчика в младшую группу, потому что они баловались. Там их переодели в платья девочек и отвели обратно — по словам одного из мальчиков, другие дети начали над ними смеяться. При этом об этом случае знали не только воспитатели и няни, но и заведующая детским садом.

В прокуратуре Смирновой сказали, что виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, но она продолжала контролировать ситуацию и собиралась посетить детский сад с проверкой. Уполномоченная по правам ребенка рассказала, что перед ее приездом в детский сад одной из матерей подложили в почтовый ящик флешку, на которой было видео с доказательствами произошедшего. На кадрах было видно, как мальчиков ведут в младшую группу, затем в том же направлении туда идут заведующая детским садом, социальный педагог и еще два сотрудника. Через какое‑то время этих мальчиков ведут обратно, но уже в платьях.

Как объяснили работники детского сада, они хотели «показать, что мальчики не могут быть девочками по половому признаку», сказала Смирнова. Она вновь обратилась в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Твери воспитательница специализированного детского дома «Теремок» ударила ребенка по лицу за сорванный с клумбы цветок, ее действия заметила местная жительница. Женщина поделилась роликом, на котором воспитательница говорит, что ребенок «заслужил это». Она намерена обратиться в органы по правам ребенка.