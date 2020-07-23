Ученые вывели сорт клевера для заготовки кормов в северных регионах

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН вывели новый сорт лугового клевера «Таежник» для заготовки кормов в северных регионах. Об этом сообщила заведующая лабораторией растениеводства Архангельского НИИ сельского хозяйства ФИЦКИА Валентина Корелина, передает ТАСС.

Корелина рассказала, что растение «очень мощное», его вывели и благодаря селекции, и за счет естественного отбора. По ее словам, новый сорт даст стабильный урожай семян — у него более высокая продуктивность, которая позволяет получить семена в любое время года. Селекционеры использовали дикорастущие виды из Алтайского края, а также растения из животноводческих хозяйств Мезенского и Вельского районов региона. Всего задействовали пять сортов-популяций клевера.

Работа над новым сортом велась с 2001 года. Сейчас он официально внесен в реестр Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений. Корелина уточнила, что применять новый сорт будут с 20201 года. Она добавила, что ученые продолжат работу над созданием новых сортов клевера, так как есть возможность заниматься селекцией в более северных районах.

В июне сообщалось, что ученые из Южно-Уральского государственного университета в Челябинске придумали технологию создания морозостойкого бетона для суровых климатических условий Крайнего Севера. Это удалось сделать за счет изменения структур гидратных фаз цементного камня. Согласно полученным данным, степень морозостойкости бетона может меняться в четыре-пять раз при введении различных модификаторов, влияющих на состав гидратных фаз.

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