На российских АЗС решили ликвидировать недолив топлива

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ Р) для топливораздаточных колонок (ТРК). Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Кулешов, передает газета «Ведомости».

Новый стандарт вступит в силу 1 октября. Согласно ему, колонки оснастят программным обеспечением с защитой от неразрешенного доступа. Кроме того, их конструкция также должна препятствовать несанкционированной замене узлов и элементов, а также установке не предусмотренных изготовителем устройств.

По мнению Кулешова, новый стандарт должен ликвидировать недолив топлива. Он напомнил, что нынешний ГОСТ был принят еще в 1989 году, а технологии с тех времен изменились. Однако эксплуатация не соответствующих новому стандарту АЗС запрещена не будет, так как его соблюдение является добровольным до момента его появления в соответствующем нормативно-правовом акте.

В ноябре прошлого года Минпромторг сообщил, что две трети АЗС в России не доливают топливо покупателям. В ведомстве подчеркнули, что недолив на заправках превышает норму в два-три раза.