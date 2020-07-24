Воробьев анонсировал новые снятия ограничений в Подмосковье

В ближайшее время в Подмосковье будут сняты ограничения на работу кинотеатров, выставок, музеев, анонсировал губернатор области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 1».

По его словам, в регионе продолжается снижение количества случаев заражения коронавирусом. «В августе смогут начать работу клубы «Активное долголетие» для людей старшего возраста на открытом воздухе», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

21 июля Воробьев заявил, что пандемия коронавируса стала серьезным ударом для экономики Подмосковья. По его словам, региональный бюджет

недополучит около 130-150 миллиардов рублей из-за коронавируса, в связи с чем власти приняти решение отложить реализацию некоторых проектов.

25 июня в Подмосковье были отменены ограничения на работу торговых центров, предприятий сферы услуг и всех магазинов. Открылись музеи, выставочные залы, зоо- и этнопарки. До этого заработали летние веранды кафе и ресторанов, бани, парикмахерские, салоны красоты, храмы и церкви.