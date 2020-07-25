Россиянам в депрессии посоветовали отказаться от шоколада

Россиянам, принимающим антидепрессанты и седативные препараты, посоветовали временно отказаться от какао, шоколада, красного вина и прочих продуктов, которые могут негативно сказаться на работе нервной системы. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на врача-терапевта клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева клинической больницы №3 Сеченовского университета Владимира Бекетова.

Шоколад возбуждает нервную систему, поскольку в его составе много калия и жира. Также доктор порекомендовал отказаться от авокадо, бананов, сыра, сои и копченых изделий. «Эти продукты содержат тирамин, который в неактивной форме накапливается в организме и может приводить к повышению артериального давления, резкой головной боли», — заявил Бекетов.

Однако он отметил, что в целом шоколад не усиливает действие лекарств. Если употреблять продукт в малых дозах (до 20-40 граммов в сутки), то он даже полезен.

«Но при обилии потребления может способствовать развитию подагры, повышению мочевой кислоты, негативно влиять на углеводный обмен и перегружать пищеварительный тракт», — подытожил Бекетов.