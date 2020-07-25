Жириновский заявил о попытках спасти Фургала задолго до ареста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о попытках спасти бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задолго до ареста. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Политик отметил, что большинство защитников бывшего губернатора действует только в течение двух недель с момента его ареста. При этом партия, по его словам, пытается спасти Фургала с октября 2019 года.

Жириновский добавил, что обращался по этому поводу лично к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру, а также всем главам силовых ведомств. «Мы сделаем все, чтобы расследование было объективным и дело было закрыто», — заключил лидер ЛДПР.

9 июля Фургала задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. На следующий день его арестовали. Ему инкриминируют покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказ убийств двух бизнесменов из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

50-летний политик отрицает свою вину. По его мнению, уголовное разбирательство связано с его политической карьерой, в частности, с губернаторской должностью. В случае дачи им признательных показаний Фургал велел своим адвокатам вызывать психиатрическую помощь.