Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал поменять столицу Дальнего Востока и вернуть ее обратно в Хабаровск. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле», — пояснил политик. Кроме того, он предложил объединить 13 дальневосточных регионов. «И не губернатор должен им управлять, а начальник Дальнего Востока», — заметил Жириновский.

Отмечается, что в 2018-м президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, согласно которому центральным городом Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска был назначен Владивосток.

24 июля Жириновский заявил о готовности встать на колени перед жителями Хабаровского края. По его словам, он пойдет на это, «чтоб они поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы». Политик также поблагодарил жителей за поддержку арестованного Сергея Фургала, отрешенного от должности губернатора в связи с утратой доверия, и попросил поддержать временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева.

20 июля лидер ЛДПР отреагировал на увольнение бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он заявил, что продолжит добиваться снятия обвинений с арестованного по подозрению в покушении на убийство и заказе убийств экс-главу региона.