«Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» и сохранила прописку в АПЛ

«Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Вест Хэмом» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме болельщики не увидели голов. Во второй половине игры на забитый мяч полузащитника бирмингемцев Джека Гриллиша точным ударом ответил украинский хавбек хозяев Андрей Ярмоленко.

Ничья позволила «Астон Вилле» набрать 35 очков. Клуб по итогам сезона занял 17-ю позицию и сохранил прописку в АПЛ.

В активе «Вест Хэма» 39 очков. Лондонская команда завершила чемпионат на 16-м месте.