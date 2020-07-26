«Саутгемптон» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей подряд

«Саутгемптон» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Че Адамс, еще один гол забил Дэнни Ингс. У гостей отличился Джон Ландстрем.

Победа позволила «Саутгемптону» набрать по итогам сезона 52 очка и продлить беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей. Команда завершила чемпионат на 11-й строчке.

Новичок лиги «Шеффилд Юнайтед» в 38 турах записал на свой счет 54 очка. Клуб расположился на девятой строчке.