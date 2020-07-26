Кандидат в президенты Белоруссии пожаловалась на угрозы

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая пожаловалась на поступающие в ее адрес и в адрес детей угрозы. Об этом она написала в Facebook после встречи с руководством своего штаба и доверенными лицами.

В связи с этим Канопацкая приняла решение отказаться от проведения уличных пикетов. По ее словам, действующая власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной.

Кроме того, кандидат в президенты страны заявила, что места, которые власть определила для проведения предвыборных пикетов, «больше подходят для выгула собак». Команда Канопацкой сделает ставку на мероприятия, где есть возможность обеспечить безопасность сторонникам. Также она анонсировала заявление по поводу создания партии.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидатов Бабарико и еще одному оппоненту Лукашенко — Виктору Цепкало.

Помимо Лукашенко, Центризбирком зарегистрировал также активистку Светлану Тихановскую, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя и сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.