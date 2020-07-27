Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин заразился коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

Россиянин рассказал, что заболевание диагностировано у него, его жены, тещи и дочери. Тест сына на COVID-19 дал отрицательный результат. Шипулин добавил, что у всех, кроме госпитализированной супруги, болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, спортсмен, который ранее отправил всю семью отдыхать в Сочи, попросил подписчиков воздержаться от поездки на курорт.

С осени 2019-го Шипулин — депутат Госдумы. Бывший биатлонист представляет фракцию «Единой России».

Антон Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую биатлонист завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира.