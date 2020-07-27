В Британии оценили российский флот и отметили, что в день ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своей армии. Об этом пишет газета Daily Mail.

Авторы материала обратили внимание на то, что в последние годы Москва уделила много внимания модернизации флота. В этом году президент России Владимир Путин анонсировал появление в составе флота еще 40 кораблей, а также оснащение ВМФ гиперзвуковым оружием.

Многие пользователи в комментариях также восхитились флотом и написали, что техника на параде российского ВМФ производит сильное впечатление.

В Санкт-Петербурге накануне прошел парад в честь Дня Военно-морского флота. В нем принимают участие свыше 4 тысяч военнослужащих, а также 46 кораблей и судов. Торжественные мероприятия прошли также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке, в Петропавловске-Камчатском и в сирийском порту Тартус.

26 июля в России является Днем ВМФ. Профессиональный праздник отмечают все, кто стоит на страже российских морских рубежей, а также те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей флота. Это важное событие и для семей моряков.