США выдали Британии ирландского террориста

США выдали Великобритании ирландца, осужденного по обвинению в терроризме. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американские власти.

«В США не будет тихой гавани для иностранных граждан, осужденных за террористическую активность», — заявил директор бостонского отделения Иммиграционной и таможенной полиции США Тодд Лайонс. Он подчеркнул, что его ведомство продолжит удалять из страны опасных иностранцев, «даже если им удалось избегать закона в течение продолжительного времени».

Депортированным оказался бывший член Ирландской республиканской армии (ИРА) Дарси МакМенамин, проживавший в Бостоне. В 1993 году в 18-летнем возрасте он принял участие в нападении на полицейский участок в Северной Ирландии с использованием самодельных мортир, был задержан, признан виновным и приговорен к восьми годам тюрьмы. Спустя пять лет его, однако, отпустили по программе амнистии.

Выйдя из заключения, МакМенамин многократно ездил в США, не уведомляя американское государство о своей криминальной истории — иммиграционная служба классифицирует это как основания для депортации. В последнее время он находился в Бостоне, откуда и был выслан.

ИРА, сформированная в 1969 году как боевое крыло ирландской партии «Шинн Фейн», ведет свою историю с боевых националистических организаций, созданных в 1920-х годах. Своей главной целью ИРА всегда называла объединение Ирландии, северная часть которой входит в состав Великобритании. В 2005 году ИРА объявила о прекращении партизанской деятельности и переключилась на нелегальный бизнес.