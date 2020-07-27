В российском регионе нашли пропавшего шесть дней назад пенсионера

В Нижегородской области сотрудники Росгвардии нашли в лесу 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу, передает РИА Новости.

Поиски начались 23 июля, через день после исчезновения мужчины. Тревогу забила сестра пропавшего. Она обратилась в в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее брат 21 июля вышел из дома и пропал.

В поисках принимали участие 50 человек. 27 июля группа росгвардейцев в ходе прочесывания местности услышала приглушенный крик о помощи. Мужчина был сильно истощен и не мог самостоятельно передвигаться. Военнослужащие помогли эвакуировать пенсионера и передали его врачам. Сейчас он находится в больнице.

Ранее 27 июля сообщалось, что в Тверской области пожилая местная жительница пошла за грибами и застряла в болоте. 61-летняя россиянка провела в болоте 35 часов, все это время ее искали волонтеры. Они оказали женщине первую помощь, приехавшие врачи сказали, что жизни женщины ничего не угрожает.