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Женщина выжила после остановки сердца на три дня

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Сердце жительницы китайского города Сиань, провинция Шэньси, перестало биться на три дня, но врачам удалось ее спасти. Об этом сообщает издание Global Times.

23-летняя женщина часто бодрствовала допоздна, в результате иммунная система ее организма ослабла. В середине июля она простудилась, что привело к фульминантному миокардиту, в результате которого у нее случился кардиогенный шок.

Когда сердце пациентки перестало биться, врачи экстренно применили к ней альтернативный метод насыщения крови кислородом — экстракорпоральную мембранную оксигенацию, чтобы обеспечить ей дыхание и поддержать деятельность сердца. Через три дня балансирования на грани жизни и смерти сердечная функция китаянки восстановилась.

Все время, пока ее сердце не билось, женщина оставалась в сознании и разговаривала с окружающими ее людьми. Она была на удивление в хорошем настроении и отправляла сообщения друзьям, рассказывая о своем удивительном опыте.

Видео с китаянкой было опубликовано в китайской сети Weibo и привлекло широкое внимание общественности. Оно получило около 20 тысяч комментариев и репостов. «Дилемма: я поздно лягу, так как читаю этот пост, в котором говорится о серьезных последствиях ночного бодрствования», — говорится в одном из комментариев.

Еще один пользователь собрал 30 тысяч лайков, оставив следующий комментарий: «Когда я посмотрел это видео, я пообещал себе никогда не ложиться спать поздно. Но на следующий день все вернулось на круги своя, и я нарушил свои обещания».

Ранее сообщалось, что в Испании врачи впервые запустили сердце после остановки на 6,5 часа. Отмечается, что орган 34-летней британки Одри Мэш остановился в результате переохлаждения во время похода в горы.

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