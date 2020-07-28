Женщина выжила после остановки сердца на три дня

Сердце жительницы китайского города Сиань, провинция Шэньси, перестало биться на три дня, но врачам удалось ее спасти. Об этом сообщает издание Global Times.

23-летняя женщина часто бодрствовала допоздна, в результате иммунная система ее организма ослабла. В середине июля она простудилась, что привело к фульминантному миокардиту, в результате которого у нее случился кардиогенный шок.

Когда сердце пациентки перестало биться, врачи экстренно применили к ней альтернативный метод насыщения крови кислородом — экстракорпоральную мембранную оксигенацию, чтобы обеспечить ей дыхание и поддержать деятельность сердца. Через три дня балансирования на грани жизни и смерти сердечная функция китаянки восстановилась.

Все время, пока ее сердце не билось, женщина оставалась в сознании и разговаривала с окружающими ее людьми. Она была на удивление в хорошем настроении и отправляла сообщения друзьям, рассказывая о своем удивительном опыте.

Видео с китаянкой было опубликовано в китайской сети Weibo и привлекло широкое внимание общественности. Оно получило около 20 тысяч комментариев и репостов. «Дилемма: я поздно лягу, так как читаю этот пост, в котором говорится о серьезных последствиях ночного бодрствования», — говорится в одном из комментариев.

Еще один пользователь собрал 30 тысяч лайков, оставив следующий комментарий: «Когда я посмотрел это видео, я пообещал себе никогда не ложиться спать поздно. Но на следующий день все вернулось на круги своя, и я нарушил свои обещания».

Ранее сообщалось, что в Испании врачи впервые запустили сердце после остановки на 6,5 часа. Отмечается, что орган 34-летней британки Одри Мэш остановился в результате переохлаждения во время похода в горы.