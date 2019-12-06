Остановившееся на шесть с половиной часов сердце запустили

В Испании врачи впервые запустили сердце после остановки на 6,5 часа. О случае, который произошел 3 ноября, сообщает местное издание Vanguardia.

Отмечается, что орган 34-летней британки Одри Мэш остановился в результате переохлаждения. Она с мужем отдыхала в Пиренеях, Каталонии, когда решила отправиться в горы. Супруги поднялись на высоту более 2,5 тысячи метров, тогда погода начала портиться и женщина внезапно упала в обморок. Муж проверил пульс, однако его не было. Дыхания он тоже не ощутил и отметил, что жена перестала подавать какие-либо признаки жизни.

На место инцидента вызвали спасателей, которые прибыли на вертолете. По словам супруга, они зафиксировали температуру тела в 18 градусов. Женщину экстренно госпитализировали в Барселону, где медикам удалось ее реанимировать. Доктора назвали случай «исключительным».

Ранее в декабре российские врачи провели сложную операцию на сердце и спасли девятилетнего мальчика Кирилла, который напоролся сердцем на железный штырь. У него было проникающее ранение в левый желудочек, в операции участвовали шесть специалистов.

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