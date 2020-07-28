Слуцкий посчитал себя неспособным работать в «хорошем европейском клубе»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий посчитал себя неспособным успешно работать в «хорошем» европейском клубе. Его слова приводят «Известия».

Слуцкий высказался по поводу своего опыта на посту главного тренера нидерландского «Витесса» и английского «Халл Сити». Он заметил, что это было очень интересно, но подчеркнул, что не собирается уезжать за рубеж в ближайшее время.

«Стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами», — заявил специалист. Слуцкий добавил, что чувствует необходимость быть максимально эффективным в «Рубине».

22 июля завершился розыгрыш Российской премьер-лиги, и казанский клуб финишировал на десятом месте. В его активе 35 очков, в то время как у петербургского «Зенита», выигравшего турнир, — 72.

В «Витессе» Слуцкий работал в сезоне-2018/2019. Он ушел с поста после пятого подряд поражения клуба в чемпионате Нидерландов. «Халл Сити» россиянин возглавлял с июня до декабря 2017 года. На момент отставки команда занимала 20-е место из 24 в турнирной таблице второй по силе лиге Англии.

Тренер известен также по работе в московском ЦСКА и сборной России. С красно-синими он трижды выиграл национальный чемпионат и дважды — Кубок России.