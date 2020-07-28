Умер бывший муж Наргиз

Заслуженный артист Узбекистана, композитор Руслан Шарипов скончался во вторник, 28 июля. Ему было 53 года. Об этом сообщает издание upl.uz со ссылкой на министерство культуры республики.

Как рассказали журналисту издания приближенные артиста, причиной смерти композитора стал инсульт. «Он не умер от коронавируса. Руслан скончался от инсульта», — приводит их слова издание.

Шарипов был первым мужем певицы Наргиз, их брак продлился недолго. Она рассказывала, что муж изменил ей в то время, когда она, будучи беременной, уехала на обследование, передает «Пятый канал». От брака с Русланом Шариповым у Наргиз есть дочь Сабина.

Руслан Шарипов родился в Самарканде 10 сентября 1966 года. Был одним из создателей групп «Болалар» и «Байт», писал музыку для коллективов Setora, «Шахзод» и «Хужа».

Ранее сообщалось о смерти одного из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питера Грина, он скончался на 74-м году жизни. Музыкант умер во сне.