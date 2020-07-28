В России оцифровали первое издание «Слова о полку Игореве»

В библиотеке Уральского федерального университета (УрФУ) оцифровали первое издание «Слова о полку Игореве» и книгу 1714 года под названием «Французская грамматика Ж. Пеплие». Россияне получат доступ к электронным копиям произведений до конца 2020 году, заявили в УрФУ. Сообщение пресс-службы университета приводит ТАСС во вторник, 28 июля.

«Созданы коллекции по историческим и правовым наукам, в электронном архиве университета размещены книги по истории Уральского университета. В этом году сотрудники библиотеки планируют закончить описание оцифрованных книг и обеспечить доступ к ним из электронного каталога», — сообщили в УрФУ.

Отмечается, что всего в отделе редких книг библиотеки есть около 25 тысяч книг XVII-XIX веков. Из них в электронный вид приведено более 10 процентов.

Создание условий для повышения доступности культурной жизни посредством цифровизации и оцифровка книжных памятников является одной из целей нацпроекта «Культура», который планируется реализовать до 2024 года. Кроме того, в рамках нацпроекта планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.