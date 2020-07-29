В США заявили о «реках шампанского в Кремле» из-за вывода тысяч военных из ФРГ

В Вашингтоне описали реакцию Москвы на решение о сокращении континента США в Германии. Свою версию замглавы комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендез представил в Twitter.

Он подверг резкой критике шаг американской администрации, пояснив, что это должно обрадовать Москву. «Шампанское, должно быть, льется рекой этим вечером в Кремле», — написал сенатор. По мнению Менендеза, США нанесут обиду одному из самых близких союзников — Германии, а также ослабят противостояние агрессии Кремля в Европе.

Среди республиканцев против сокращения численности войск в Германии выступил сенатор Митт Ромни. Он назвал решение Пентагона «большой ошибкой» и «подарком России». «Это пощечина в лицо другу и союзнику в тот момент, когда мы, напротив, должны сближаться в наших взаимных обязательствах, чтобы сдерживать российскую и китайскую агрессию», — резюмировал он.

Ранее Пентагон объявил, что выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию.

Одна половина войск отправятся в страны НАТО, а другая будет на ротационной основе нести службу «на востоке и в районе Черного моря». Смысл этого действия — «усиливать сдерживание» России и укреплять безопасность союзников США на юго-восточном фланге.

Президент США Дональд Трамп обвинял Берлин в недостаточном участии в формировании военного бюджета НАТО и в нарушении договоренностей о военных отчислениях.