Прилепин высказался о маршруте задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера

Бывший заместитель командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), писатель Захар Прилепин высказался о маршруте задержанных в Белоруссии российских наемников из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Прилепин заявил, что не управляет «этими ребятами, они взрослые люди, профессиональные бойцы». Писатель выразил уверенность, что конечной точкой военнослужащих из ЧВК была «точно не Белоруссия». Среди задержанных есть люди, которые состояли в его батальоне в ДНР. «Насколько мне известно, завтра они должны были вылететь в точку своего назначения», — сказал он, не уточнив, о какой стране идет речь.

Как пишет Telegram-канал WarGonzo, Белоруссия использовалась ЧВК Вагнера как транспортный узел. Бойцы из Минска должны были направиться в африканские страны, пишет автор канала. Он заверил, что об этом знали белорусские спецслужбы, а также президент страны Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что среди задержанных оказались выходцы из батальона Прилепина, воевавшего в Донбассе до убийства первого ДНР Александра Захарченко. Подразделение перешло в подчинение МВД ДНР.

Группу из 32 россиян, которых назвали российскими наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.