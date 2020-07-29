Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с чистой кожей

Австралийская блогерша 25-летняя Эмбер Бриана Люк, набившая больше сотни татуировок на своем теле, показала поклонникам старый снимок, на котором она была с чистой кожей до нанесения рисунков. Фотографии девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

На первом снимке Люк запечатлена в белом топе и чокере, а на ее ключице нанесена всего одна татуировка. На старом фото также заметно, что волосы девушки окрашены в светлый тон, а не в розовый, как сейчас.

Фото опубликовано @ambs_luke09

В описании поста блогерша призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности. «Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.

В июне Эмбер Бриана Люк поделилась с фанатами результатом новой пластической операции. Знаменитость продемонстрировала, как выглядели ее ягодицы до и после процедуры по их увеличению. Выяснилось, что она перенесла операцию, во время которой врач откачал жир из других частей ее тела и ввел его в ягодицы, чтобы они выглядели более подтянутыми.