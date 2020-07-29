Московское «Торпедо» и БК «Олимп» стали партнерами

Московское «Торпедо» подписало договор о партнерстве с БК «Олимп». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«"Олимп" — сильная компания, мы — великий клуб с большой историей. Мы приняли решение в пользу "Олимпа", потому что должны работать с лучшими», — заявил президент столичного клуба Денис Маслов.

По итогам прерванного сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) торпедовцы заняли четвертое место в турнирной таблице, отстав на одно очко от «Химок», которые обеспечили себе участие в Российской премьер-лиге. Сезон-2020/2021 «Торпедо» проведет в ФНЛ.

Сезон-2014/2015 стал последним для автозаводчан в элитном дивизионе чемпионата России. После вылета команда не сумела пройти процедуру лицензирования для выступления в ФНЛ из-за финансовых проблем. Команда играла в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третий по силе дивизион в российском чемпионате. В 2017 году владельцем клуба стал бизнесмен Роман Авдеев. В сезоне-2019/2020 команда поднялась в ФНЛ.