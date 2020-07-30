Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Самым известным из задержанных издание называет 42-летнего снайпера Андрея Бакуновича. По данным газеты, он воевал в составе ЧВК Вагнера на территории самопровозглашенной Луганской народной республики в 2014 году, в январе 2015-го был серьезно ранен. После выздоровления в составе группы Вагнера неоднократно летал в командировки в Сирию. «Данные экспертов ООН об участии Бакуновича в ливийских событиях подтвердить пока не удалось, но, учитывая его историю, это весьма вероятно», — говорится в расследовании.

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Еще один задержанный — 42-летний Алексей Сапронов с позывным «Моздок». До 2013 года работал водителем в МВД, с осени 2014-го — в ЧВК. «Новая газета», ссылаясь на переписку Сапронова в мессенджере, пишет, что он — «старший группы».

В расследовании раскрывается информации еще о 13 бойцах и приводятся доказательства их участия в конфликтах в Сирии и Донбассе. Прямых свидетельств о принадлежности девяти задержанных к ЧВК Вагнера у издания нет, однако указывается, что они размещали в соцсетях свои фото с оружием, а иногда и в форме со знаками принадлежности к вооруженным формированиям самопровозглашенных республик Донбасса. Также их анкеты есть в базе украинского сайта «Миротворец». Значимой информации об остальных задержанных нет.

Ранее 30 июля госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. В частности, такие группировки якобы создаются под Псковом и Невелем.

29 июля в Белоруссии задержали 33 человека, которых считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.