Вьетнам вернул карантин в двух крупных городах из-за вспышки коронавируса

Власти Вьетнама частично вернули карантин в городе Хошимин: закрыты бары и ночные клубы, запрещены встречи группами более 30 человек. Днем ранее к таким же мерам прибегли в столице страны Ханое, сообщает Reuters.

Причина этих решений — новая вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Сообщается, что в стране, которая одной из первых избавилась от карантинных ограничений, сейчас выявлено 47 новых зараженных. Инфицирования приходятся в основном на город Дананг с населением более миллиона человек.

Его посещали тысячи людей из других регионов Вьетнама, что в результате привело к волне распространения инфекции. На момент публикации агентства сообщалось о том, что коронавирус обнаружили в шести городах и шести провинциях. Как именно вирус вновь проник на вьетнамскую территорию — не выяснено, но власти предполагают, что переносчик прибыл из-за границы.

За время пандемии в стране было официально зарегистрировано лишь 464 случая заражения, при этом все пациенты выжили.