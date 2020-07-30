Названы страны с самым дешевым мобильным интернетом

Названы страны с самым дешевым безлимитным мобильным интернетом. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Content Review, которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру». Лидером оказался Казахстан: безлимитный тариф там обойдется в 929 рублей. Вторую строчку занимает Польша (842 рубля), а третье место досталось России (887 рублей). Также в пятерку вошли Мексика и Индия. Дешевле всего гигабайт стоит в Индии (7,8 рубля), Израиле (26,7 рубля) и Индонезии (28,8 рубля).

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В целом, в мире подорожал мобильный интернет: тарифы выросли на 8 процентов. Уточняется, что рост стоимости гигабайта обусловлен запуском сетей 5G, а также загруженностью сетей из-за пандемии коронавируса. В среднем по миру один гигабайт обходится в 188 рублей, а в России он стоит 31 рубль. Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3981,11 рубля, в России – 887,5 рубля, подсчитали аналитики.

Сейчас наметилась тенденция по отказу от тарифов с безлимитным интернетом: это сделали уже девять стран из 50 государств с крупнейшим ВВП. Взамен они предлагают большое количество трафика. «Запуск сетей 5G имеет двойственный эффект, с одной стороны, это позволяет операторам запускать тарифы с безлимитным трафиком, с другой стороны, это служит поводом для повышения стоимости услуг, причем для абонентов всех поколений связи», — говорится в исследовании.

Из-за пандемии коронавируса и введения карантинных мер нагрузка на мобильные сети выросла на 20-40 процентов и потребовала от операторов дополнительных затрат на увеличение емкостей и устранение аварий. Также транснациональные операторы поднимают цены на фоне санкции США против Huawei и китайских компаний, стремясь заранее компенсировать будущие убытки.