В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве скончались 4460 человек с коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор утвердил мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе коронавирусной, на эпидемический сезон 2020–2021 годов. Так, ведомство посоветовало работодателям в течение этого периода измерять температуру у своих сотрудников и в случае повышенной температуры и признаков заболевания не допускать их до работы. Кроме того, рекомендуется обеспечить иммунизацию работников против гриппа.

В России за минувшие сутки зафиксировали 5509 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 834 499 человек.