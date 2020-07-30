Россия оценила перемирие в Донбассе

Перемирие на линии разграничения в Донбассе в целом соблюдается. Так оценил договоренности между украинским государством и непризнанными республиками заместитель директора департамента и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полностью поддерживаем достигнутые договоренности, направленные прежде всего на сохранение человеческих жизней и предотвращение дальнейшего разрушения инфраструктуры. По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается», — приводит агентство слова дипломата.

Зайцев указал, что перемирие является важным шагом в реализации минских договоренностей и решений после встречи в «нормандском формате», прошедшей в октябре прошлого года.

Ранее самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) обвинила Вооруженные силы Украины в нарушении перемирия и обстрелах из гранатометов и стрелкового оружия. Начальник украинского генштаба объяснил нарушения «неконтролируемыми эмоциями».

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.