Выявлены главные минусы поездок на двухэтажных поездах по России

Российский турист выявил минусы путешествий на двухэтажных поездах по стране. Своим отзывом он поделился в блоге «ЖЖитель: путешествия и авиация» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил автор, в конце июля он ездил отдыхать в Карелию и приобрел билет на поезд до Петрозаводска. «Сначала хотел взять верхнюю полку на втором этаже, но в последний момент передумал. И правильно сделал», — написал он.

По словам пассажира, главным недостатком второго уровня является высота потолка: на одной из фотографий, размещенных в блоге, показан мужчина, который не может выпрямиться во весь рост и вынужден стоять в тамбуре с согнутой спиной.

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Также турист отметил, что ехать на верхней полке второго этажа поезда неудобно из-за особенностей вагона. «Первым делом в глаза бросился скос над второй полкой. Расстояние от полки до потолка и так небольшое, а тут еще скос крыши. На первом этаже такого нет, поэтому лежать комфортнее», — объяснил он, добавив, что в окно посмотреть также не получится, поскольку полка находится выше него.

«Вторая полка первого этажа — оптимальный выбор для этого маршрута», — подытожил блогер.

22 июля сообщалось, что россиянам раскрыли секреты правильного питания в поездах. В частности, диетологи посоветовали пассажирам избегать перекусов «за компанию» с попутчиками, не брать с собой молочные и скоропортящиеся продукты и не покупать пирожки на остановках.

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