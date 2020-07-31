Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию о переходе Александра Кокорина в «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его мнению, ключевой причиной этого трансфера стали материальные условия, которые предложили красно-белые. При этом Боярский заявил, что переход Кокорина не сделает «Спартак» конкурентом сине-бело-голубых. Актер также добавил что в грядущем чемпионате новичок москвичей не сможет забить больше форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

СМИ неоднократно писали о возможном переходе форварда в стан красно-белых. Также интерес к Кокорину приписывали московским «Локомотиву» и «Динамо». 31 июля у футболиста истекает контракт с «Зенитом».

Вторую половину сезона-2019/2020 форвард выступал в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за клуб. Кокорин известен по выступлениям за «Динамо» и «Зенит».