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Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур

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Кадр: Минобороны РФ

На основе испытываемого в России ядерного двигателя перспективной крылатой ракеты «Буревестник» в недалекой перспективе можно будет создать более совершенный силовой агрегат, пишет деловая газета «Взгляд». В издании уверены, что к одному контуру двигателя добавится второй, в результате чего модернизированный силовой агрегат можно будет устанавливать на «самолеты, имеющие неограниченную дальность полета, в том числе пилотируемые».

Газета пишет, что «воздух, нагрев которого используется для создания реактивной тяги, у этой ракеты контактирует с самим реактором, а не с каким-то промежуточным теплообменником», потому действующий двигатель «Буревестника» является одноконтурным.

«Выбросы радиоактивных изотопов, которые теперь регулярно стали засекать в Европе, свидетельствуют именно об этом. Такой двигатель вполне пригоден для оружия, применяемого в ядерной войне, — сильно хуже от него природе уже не будет», — отмечается в публикации.

В июле спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «Буревестник» «летающим Чернобылем». Чиновник заметил, что «такое оружие вообще не должно существовать».

В июне 2020 года Popular Mechanics написало, что один из обнаруженных в Северной Европе изотопов, йод-131, имеет искусственное происхождение и представляет собой один из продуктов ядерной реакции, вероятно, связанный с испытаниями ядерного двигателя «Буревестника».

В феврале 2019 года военный эксперт Антон Лавров заявил, что особенностью полета перспективной российской крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.

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