Курс евро взлетел

Курс евро впервые с 1 апреля взлетел выше 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.

По состоянию на 10:12 по московскому времени европейская валюта достигала 87,48 рубля. Доллар в пятницу также дорожает, в начале торгов он уже достигал отметки в 73,78 рубля.

Чуть больше чем за неделю европейская валюта прибавила шесть рублей, а американская подорожала на 2,5 рубля. Падение курса рубля связано со снижением предложения валюты со стороны экспортеров и одновременным ростом спроса на нее со стороны международных инвесторов. Последние уходят из облигаций федерального займа и конвертируют дивиденды в валюту.