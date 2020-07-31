Песков рассказал о работе задержанных в Белоруссии россиян

Задержанные в Белоруссии россияне, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, работают в частном охранном предприятии, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 31 июля.

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Песков отметил, что россияне не совершили ничего противозаконного. «Они летели транзитом в Стамбул и остались в республике, потому что опоздали на рейс. Их пребывание никак не связано ни с Белоруссией, ни с белорусскими делами», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что безосновательное задержание 33 россиян не совсем укладывается в параметры союзнических отношений.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека. Власти республики считают, что они прибыли для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа.