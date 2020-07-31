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Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Белоруссии

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России рассчитывают на скорое освобождение задержанных в Белоруссии российских граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 31 июля.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии», — сказал он, уточнив, что вопросом задержания предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) в Белоруссии президент и члены Совбеза занялись во время видеоконференции.

Ранее в пятницу Песков заявил, что безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. По его словам, задержанные не совершили ничего противозаконного, а их пребывание в республике было вынужденным и не связано с «белорусскими делами».

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека. В Минске считают, что они прибыли для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа. Президент республики Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Москвы.

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