Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению». Об этом он сообщил во время общения с журналистами. Видеозапись доступна на YouTube.

«Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере нераспространения, ядерным соглашением по нераспространению. Если мы достигнем чего-то подобного, было бы отлично», — сказал американский лидер.

Последние на данный момент переговоры между двумя странами по вопросам стратегической стабильности состоялись 22 июня в Вене. Россия и США обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.