США пригласили Москву на новые переговоры по стратегической безопасности

США пригласили Москву на новый раунд переговоров по стратегической безопасности. Об этом сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению, передает РИА Новости.

Приглашение передал помощник госсекретаря Кристофер Форд во время встречи с российским послом в США Анатолием Антоновым. На переговорах Россию будет представлять замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее Рябков назвал условия для соглашения с США по ядерному оружию. По его словам, договоренность с Соединенными Штатами в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет достигнута только с учетом интересов России. Замглавы министра добавил, что Вашингтон неоднократно нарушал международные соглашения, поэтому Москве также потребуется прозрачный механизм проверки.

Последние на данный момент переговоры между двумя странами по вопросам стратегической стабильности состоялись 22 июня в Вене. Россия и США обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!