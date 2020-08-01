Путин сходил в коронавирусную больницу и остался неузнанным

Президент России Владимир Путин остался неузнанным во время визита в 40-ю больницу в Коммунарке во время эпидемии коронавируса. Об этом главный врач клиники Денис Проценко рассказал в интервью «Российской газете».

По клинике глава государства передвигался в желтом защитном костюме. «Более того, врачи и медсестры, которые видели президента только в реанимации и приемном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кто был человек в желтом защитном костюме», — признался Проценко.

Визит, о котором идет речь, состоялся в марте, когда эпидемия COVID-19 в России только начала набирать обороты.Тогда президент пообщался с главврачом и навестил пациентов. Спустя несколько месяцев — в конце июня — Путин объяснил смысл своего похода в так называемую красную зону.

«Одно дело — знать по докладам, а другое — прийти и самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал, где бы чего ни происходило», — сказал он, добавив, что все были против такого решения.