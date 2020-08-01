В Индии 10 человек не смогли купить алкоголь, выпили санитайзер и умерли

Десять человек умерли в индийском городе после употребления спиртосодержащего дезинфицирующего средства для рук. Об этом сообщает Sky News.

Согласно изданию, погибшие решили выпить санитайзер, так как местные алкогольные магазины были закрыты в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции. «Некоторые люди, которые сильно зависимы от алкоголя, потребляли дезинфицирующие средства для рук», — сказал высокопоставленный сотрудник полиции в округе Сиддхарт Каушал (Siddharth Kaushal).

«Алкоголь недоступен из-за мер, связанных с распространением коронавируса, но дезинфицирующие средства для рук легко доступны». По словам Каушала, несколько других людей, которые также пили дезинфицирующее средство, были выписаны из больницы.

Он также добавил, что у некоторых из тех, кто умер, имелись и другие проблемы со здоровьем. По данным газеты Hindustan Times, члены семей погибших сообщили полиции, что они потеряли сознание через несколько часов после употребления санитайзера. Количество употребленного ими средства неизвестно. Местные СМИ сообщили, что жертвам было от 25 до 65 лет.

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