Волков узнал имя следующего соперника в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков узнал имя следующего соперника в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ESPN.

Планируется, что 31-летний российский тяжеловес проведет поединок против американца Уолта Харриса. Бой пройдет в рамках турнира UFC 254 24 октября.

20 июня Волков уступил судейским решением в поединке против другого американца — Кертиса Блэйдса. В последний раз он одерживал победу в ноябре 2019-го. На турнире в Москве Волков оказался сильнее Грега Харди.

Харрис также проиграл свой последний поединок в рамках UFC. Американец уступил голландцу Алистару Овериму. Это был первый бой для американца с тех пор, как погибла его падчерица Аня Бланчард. Харрис уже дважды бился с представителями России. На его счету победа над Алексеем Олейником. Бой с Шамилем Абдурахимовым он проиграл.

На счету Волкова 31 победа при восьми поражениях. Россиянин — бывший чемпион Bellator.