Украинские пограничники откажутся от автоматов Калашникова

Украинская погранслужба откажется от использования автоматов Калашникова. Об этом сообщает «Глас.ру».

Это продиктовано желанием переводить армию на вооружения, использующиеся в странах НАТО. Новым оружием погранслужбы станет винтовка UAR-15. В дальнейшем на эти винтовки переведут всю украинскую армию.

UAR-15 имеет модульную конструкцию и может интегрироваться с другими вооружениями. Часть деталей винтовки производится на Украине.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран счел адаптацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) к стандартам НАТО пока недостижимой целью. «Главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели — полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО — должна быть вполне реальная цель: максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса», — заявил Таран.