Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан Швейцарии

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял запрет на въезд в страну для граждан Швейцарии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В документе говорится, что граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом. Кроме того, отмечается, что уведомительные телеграммы о возобновлении авиасообщения Росавиация направит авиакомпаниям.

О возобновлении авиасообщения со Швейцарией с 15 августа было объявлено накануне, 1 августа. Рейсы Москва — Женева — Москва будут совершаться раз в неделю. Прибывающие в Швейцарию из России граждане будут обязаны пройти десятидневный карантин по месту жительства. Кроме того, страну могут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока будет закрыт.

На данный момент международное авиасообщение возобновлено только с Абхазией, Великобританией, Танзанией и Турцией. Пока об одновременном и полном восстановлении полетов во все страны речь не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться постепенно.