Американская корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке у китайской компании ByteDance американского подразделения разработанной ею социальной сети TikTok. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Microsoft передумала покупать TikTok из-за негативного отношения президента США Дональда Трампа к этой социальной сети. Однако источники отмечают, что переговоры о покупке могут возобновиться после того, как Белый дом разъяснит свою позицию по данному вопросу.

В течение последних недель, указывает издание, администрация США давала понять, что предпочтет, чтобы американское подразделение TikTok перешло под контроль именно американской компании.

31 июля стало известно, что Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети TikTok. По информации Bloomberg, Трамп намерен вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы китайская компания не смогла контролировать работу соцсети в стране. 1 августа, сообщалось, что президент США приготовился запретить социальную сеть. Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас отреагировала на угрозы и заявила, что компания планирует остаться в США надолго, и поблагодарила жителей за поддержку.