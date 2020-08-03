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Звезда «Папиных дочек» поделилась снимком в коротком комбинезоне на яхте в Крыму

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Елизавета Арзамасова
Елизавета Арзамасова
Фото: @liza_arzamasova

Российская актриса 25-летняя Елизавета Арзамасова поделилась снимком с отдыха и восхитила поклонников. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

Звезда «Папиных дочек» попозировала на борту яхты в коротком комбинезоне белого цвета с плетеным коричневым ремнем. Она также надела шляпу и кроссовки в тон наряда. Из аксессуаров — небольшие серьги.

«Иногда на воде устойчивее, чем на суше. И безопаснее. Уплыл себе, и берега — только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков», — подписала публикацию Арзамасова и добавила, что возвращается в рабочий режим после отпуска. Известно также, что знаменитость отдыхает в Крыму вместе с бывшим фигуристом Ильей Авербухом.

Подписчики актрисы восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим более 25 тысяч лайков. «Ты прекрасна», «Вам, Лизонька, всего самого доброго! Плодотворной работы и невероятного отдыха», «Красотка», «Прекрасная. Обожаю Вас и очень любим», — писали фанаты.

7 июля Елизавета Арзамасова рассказала о романе с 46-летним Ильей Авербухом. Выяснилось, что актриса познакомилась с хореографом во время участия в шоу «Лед и пламень». Авербух выступал продюсером проекта и тренером.

Елизавета Арзамасова обрела популярность после роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Помимо этого, она снималась в фильмах «Любовницы», «Напарник» и «Корпоратив».

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