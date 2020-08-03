Мужчина нашел на парковке несколько тысяч долларов и удивил людей своей реакцией

Пользователь Reddit с ником Sgarwo нашел на парковке магазина Walmart четыре тысячи долларов (около 300 тысяч рублей). Мужчина всегда был уверен, что не будет искать владельца, если найдет что-то ценное. Однако в итоге решил вернуть находку и удивил своей реакцией других людей.

Автор поста сообщил, что, увидев деньги, огляделся, наклонился и спрятал их. Затем он сразу же поехал домой. По пути он постоянно смотрел в зеркало заднего вида, ожидая преследования, и трясся от нетерпения.

Дома он неожиданно понял, что не может оставить деньги себе. Он позвонил в магазин и спросил, не заявлял ли кто-то о пропаже. Оказалось, что деньги потерял пожилой мужчина, который пришел в магазин с внучкой и был ужасно расстроен из-за случившегося.

«Я вернул деньги. Все были очень удивлены и говорили, что я буду благословлен за мой поступок. Но серьезно, что еще я мог сделать?» — задался вопросом автор поста. В комментариях к посту многие поддержали мужчину, назвали его хорошим человеком и сказали, что поступили бы так же. «Я бы тоже вернул деньги, потому что иначе меня бы съело чувство вины», — поделился Kgxo123. «Я бы обрадовался на минуту, а потом понял, что не смог бы жить, зная, что кто-то ужасно расстроен из-за потери четырех тысяч долларов», — добавил halfarian.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркской пиццерии официант вернул не оставившей чаевых посетительнице банковский чек на сотни тысяч долларов. Женщина обедала с дочерью в Patsy's и забыла чек, предназначенный на первоначальный взнос за квартиру.