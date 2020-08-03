Полная блогерша спародировала фотографию Риты Оры в бикини

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный снимок британской певицы Риты Оры и рассмешила поклонников. Фотография опубликована в ее Instagram.

На оригинальном снимке певица запечатлена на яхте в бикини с розовыми плавками и фиолетовым топом-бандо, оголяющим часть ее груди. Барбер, в свою очередь, попозировала в аналогичной позе и похожем купальнике, который она придержала руками. «Я не уверена, что поняла, как следовать этому тренду правильно», — подписала пост блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted.

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Публикация Барбер порадовала ее поклонников. «Ты выглядишь прекрасно, как всегда сделала мой день», «Мне кажется, что ты справилась. Видимо, новый тренд — надевать маленький купальник, чтобы из под него торчала грудь», «Я тебя обожаю», «Селеста, это очень смешно», «Продолжай в том же духе», — прокомментировали пользователи сети.

30 июля Селеста Барбер спародировала снимок американской супермодели Наоми Кэмпбелл, на котором последняя запечатлена в нижнем белье. Так, манекенщицу и рэпера Скепта сфотографировали на кровати в комплекте бренда MAINS. При этом Барбер попыталась повторить кадр вместе со своим супругом.