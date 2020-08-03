Фанаты Тейлор Свифт затравили журналистку за хороший отзыв о новом альбоме

Фанаты певицы Тейлор Свифт, которая в 2019-м была названа главной музыканткой десятилетия, затравили критика Джиллиан Мэйпс за хороший отзыв о новом альбоме артистки Folklore. Об этом пишет The Daily Beast.

Колонка журналистки была опубликована на сайте Pitchfork — в тексте она в целом положительно оценила последний релиз Свифт. Кроме того, альбому певицы была выставлена оценка 8 из 10 возможных. Несмотря на это, фанаты американской исполнительницы оказались недовольны статьей критика и оценкой, посчитав ее недостаточно высокой.

В Twitter появилось множество сообщений, адресованных Мэйпс, с требованием пересмотреть мнение об альбоме Folklore. Юзеры принялись делиться фотографиями критика, слили в сеть ее номер телефона и адрес, а также снимки дома, который многие предложили сжечь. Часть комментариев с угрозами и оскорблениями была удалена.

Тейлор Свифт выпустила новый альбом в конце июля. Он был записан во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса. В стандартном издании пластинки насчитывается 16 песен.

Певица по итогам 2019 года стала лидером по количеству наград музыкальной премии American Music Award. Свифт также заняла первую строчку рейтинга Forbes как самый высокооплачиваемый музыкант мира. В конце декабря журнал Billboard назвал Тейлор женщиной десятилетия.