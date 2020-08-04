Российским военным подняли зарплаты

Глава Минобороны Сергей Шойгу поднял зарплаты российским военнослужащим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра.

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С июля более 45 тысяч военных будут получать ежемесячную надбавку, средний размер которой составит 23 тысячи рублей. Нововведения коснутся отдельных категорий военнослужащих летного состава, плавсостава, главного управления Генштаба и ракетных войск.

Выплаты зависят от оклада, пояснил Шойгу. Для офицеров надбавка составит 100 процентов от оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120 процентов. Ранее глава Минобороны говорил, что выплаты военнослужащим должны соответствовать оплате труда в ведущих отраслях экономики.

С июля московским и петербургским полицейским подняли зарплаты в среднем на шесть тысяч рублей. На повышение оплаты труда сотрудников МВД правительство выделило 1,3 миллиарда рублей. В прошлом году оклады военных и сотрудников силовых ведомств повысили более чем на четыре процента.