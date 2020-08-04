Россиянам дали рекомендации по прививкам от гриппа

Прививку от гриппа лучше всего делать во второй половине августа или в сентябре — после этого ожидается подъем заболеваемости. Такие рекомендации россиянам дали в Роспотребнадзоре, они опубликованы в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Сделать прививку можно в поликлинике, стационарах и специально организованных пунктах. В Роспотребнадзоре уточнили, что нет большой разницы между российскими и зарубежными вакцинами, потому что все они производятся по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ведомстве добавили, что вакцинация существенно снижает вероятность заболеть гриппом, но не исключает риск полностью. И уточнили, что среди тех, кто сделал прививку, почти нет случаев тяжелого течения, осложнения и смерти.

Ранее сообщалось, что риск заражения коронавирусом и гриппом одновременно возможен, но как будет протекать заболевание, пока неизвестно. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, вопрос протекания сочетанных инфекций изучен недостаточно, а о коронавирусе известно еще не все. Чуланов посоветовал как можно быстрее привиться от гриппа.