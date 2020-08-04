Рэпер Дрейк заинтересовался плиточником из Москвы

Рэпер Дрейк заинтересовался аккаунтом московского плиточника Дмитрия Дроздова. Он ведет свой Instagram, в котором публикует видео ремонтных работ. После того как Дрейк подписался на мастера, Дмитрию стали поступать предложения о покупке профиля в соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыкант подписался на Дмитрия в мае 2019 года. С тех пор в жизни плиточника ничего особо не поменялось: вау-эффекта, как он говорит, не было, потому что у него другая аудитория. Сам Дроздов не знал до этого момента, кто такой Дрейк. По словам мастера, он предпочитает джаз, соул и электронику, а с творчеством рэпера был не знаком.

На Дроздова подписались 500 человек, вероятно, пришедших от Дрейка. Зато интерес стали проявлять российские музыканты. С верифицированных аккаунтов Дмитрию начали поступать предложения о покупке его аккаунта.

«Начинали с 500 тысяч, я отказался, потом перешли на более миллиона, но я не знаю, насколько это серьезно сейчас. Мы продолжаем переговоры, но мне кажется, платить они не готовы все-таки», — заключил Дмитрий.

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